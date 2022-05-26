Чебоксары, 26 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году отменяется охота на кабанов в общедоступных угодьях из-за существенного сокращения поголовья этих животных. Соответствующее постановление принято правительством региона.

Кабан

По данным минприроды Чувашии, в осенне-зимний период 2021—2022 годов поголовье кабанов существенно сократилось в результате регулировочного отстрела в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней и проникновения этой неизлечимой болезни в свиноводческие комплексы. По последним данным, численность кабанов в целом по республике сократилась почти в 10 раз.

Таким образом, определяться количество изъятия кабанов в общедоступных угодьях в текущем году не будет и жеребьевка, приуроченная к этому, в 2022 году не состоится. Поохотиться на кабанов в сезоне 2022−2023 будет возможно на территориях закрепленных охотничьих угодий, которые занимают большую часть от всех угодий.

В случае возникновения угрозы распространения АЧС или других болезней среди кабанов будут организованы мероприятия по регулированию их численности.

В отношении куниц и бобров регулировать изъятие на уровне республики в дальнейшем признано нецелесообразным, так как вопрос решается действующим федеральным нормативным правовым актом, согласно которому допускается ежегодно изымать до 35% куниц и до 50% бобров от их учтенного числа в каждом районе. Разрешения на их добычу будут выдаваться охотникам в установленном заявительном порядке.