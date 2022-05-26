Борисоглебский, Ярославская область, 26 мая 2022, 15:07 — REGNUM Православный священник из штата Канзас в США Дрозеф Глисон вместе с семьёй переехал жить в Ярославскую область. Об этом сообщила глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.
Семья Глисон (Дрозеф и двое его детей) переехала в Россию ещё пять лет назад. 26 мая 2022 они стали полноправными гражданами страны — глава района вручила им паспорта граждан России.
В Борисоглебском районе находится несколько православных святынь, главная из которых — Борисоглебский мужской монастырь.