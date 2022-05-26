Борисоглебский, Ярославская область, , 15:07 — REGNUM Православный священник из штата Канзас в США Дрозеф Глисон вместе с семьёй переехал жить в Ярославскую область. Об этом сообщила глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

Вручение паспорта священнику из США в администрации Борисоглебского района Страница Айнаш Кисляковой во «Вконтакте»

Семья Глисон (Дрозеф и двое его детей) переехала в Россию ещё пять лет назад. 26 мая 2022 они стали полноправными гражданами страны — глава района вручила им паспорта граждан России.

«Примечательный факт, что для роли своей новой родины мигранты выбрали именно нашу Борисоглебскую землю. Пожелала новым гражданам любить Россию так, как любим её мы, чтить её законы и традиции», — написала глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

В Борисоглебском районе находится несколько православных святынь, главная из которых — Борисоглебский мужской монастырь.