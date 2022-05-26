Вашингтон, 26 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило санкции «международной сети контрабанды нефти и отмывания денег», связанной с Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Управление заявило, что сеть продала иранскую нефть на сотни миллионов долларов для финансирования Корпуса стражей исламской революции, «Сил Кодс» (подразделение специального назначения КСИР) и «Хезболлы» в Ливане.

Министерство финансов США назвало двух граждан Ирана, Бехнама Шахриари и Рустама Касеми, руководителями сети по продаже нефти. В заявлении министерства говорится, что Касеми перевёл миллионы долларов через российскую компанию (ООО «РПП») для финансирования «Сил Кодс».

Кроме того, Камалиддин Гулям Набизада, известный как Камал Набизада, афганский бизнесмен и бывший директор компании, также обвиняется в содействии выплате этих сумм «Смлам Кодс» по согласованию с российской разведкой.

Поэтому министерство финансов США внесло Камалиддина Гуляма Набизада в свой санкционный список в соответствии с указом о «Предотвращении финансирования терроризма». Говорят, что Набизада был временным поверенным в делах Афганистана в Москве.

Соединённые Штаты заявляют, что базирующаяся в ОАЭ компания Zaman Oil также сотрудничает с российской государственной нефтяной компанией для продажи крупных партий иранской нефти компаниям в Европе для финансирования «Сил Кодс».