Оренбург, 26 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга 26 мая вынес приговор по делу 12-летней давности. Трёх сотрудников полиции в прямом смысле выбивали показания с задержанных по подозрению в краже двух женщин и мужчины, сообщают СМИ.

Приговор суда

Уголовное дело возбудили только в 2020 году. Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий и насилия в отношении задержанных.

Суд признал группу фигурантов виновными в инкриминируемых преступлениях. Двух человек приговорили к четырем годам лишения свободы, а одного — к четырём с половиной. Однако от наказания мужчины освобождены, поскольку истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности. В зале суда их освободили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, данные сотрудники уволены из органов внутренних дел.