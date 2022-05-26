Берлин, 26 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Из-за того, что миру необходимо ископаемое топливо, у России никогда не возникнет проблем с продажей своих энергоресурсов. Такое мнение 26 мая высказал консультирующий Еврокомиссию по вопросам финансовой политики немецкий экономист Даниэль Грос в беседе с изданием Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам эксперта, антироссийские санкции Запада в сфере энергетики «пока что были неэффективными» и «в краткосрочной перспективе иначе быть не могло».

Также он добавил, что миру нужно ископаемое топливо и потому только объявление о возможности введения эмбарго на нефть из РФ резко подняло нефтяные цены, что позволит российской стороне получить еще более высокие доходы.

При этом Грос уточнил, что невозможно отрицать тот факт, что Россия имеет самые большие в мире запасы энергоносителей.

В то же время, немецкий экономист выступил с утверждением, что в случае, если странам Запада удастся все правильно сделать в своей антироссийской санкционной политике, они потенциально смогут лишить Москву 20% доходов, но не более того.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.