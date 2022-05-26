Москва, 26 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Вариант пошлин, безусловно, предусматривает значительно более плавный отказ от российских энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Добыча нефти в арктике

«В таком сценарии наиболее зависимые страны могли бы отказываться от них дольше, а те, кто может себе это позволить, сделали бы это уже сейчас.

Кроме того, пошлины помогли бы наполнить бюджет стран-импортёров.

Однако пока что базовым сценарием является эмбарго, так как оно значительно более эффективно с точки зрения ущерба для России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз получит больше выгоды от введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго, считает депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица,

Читайте также: Евродепутат назвал преимущества пошлин на энергоресурсы из РФ перед эмбарго