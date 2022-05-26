Париж, 26 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в резиденцию Форт Брегансон, чтобы отдохнуть там несколько дней, передает BFM TV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время прогулки по официальной резиденции Президента Франции на юге страны – Форт Брегансон. 19.08.2019

О повестке дня президента Франции сообщалось мало. Тем не менее, 26 мая Эммануэль Макрон должен провести переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу НАТО и интеграции Швеции и Финляндии. Президент Турции пригрозил наложить вето на членство этих двух стран в НАТО.

На оставшееся время пребывания Эммануэля Макрона в департаменте Вар на данный момент не запланировано никаких публичных мероприятий.

В прошлом году президент Франции выбрал резиденцию Форт Брегансон, чтобы провести празднование конца года и летние каникулы с семьей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему президенту и директору музея Лувр Жану-Люку Мартинесу в Париже было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве в составе организованной банды, отмывании денег и торговли предметами старины.

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