Баку, 26 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Азербайджан и Турция начали вести переговоры о совместном производстве боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akıncı («Байрактар Акынджи»). Об этом 26 мая сообщил агентству «Азери-Пресс» министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

«Сейчас мы рассматриваем, что могли бы совместно производить. Соответствующие структуры Турции тесно сотрудничают с Азербайджаном», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что в Турции также готовы помочь Азербайджану в космической области. В частности, это касается производства спутников.

Стоит отметить, что в Баку с 26 по 29 мая проходит выставка «Технофест Азербайджан». Под открытым небом проводится показ БПЛА и вертолетов.