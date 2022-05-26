Москва и Минск договорились о финансировании проектов по микроэлектронике
Москва, 26 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов в области микроэлектроники. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 26 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
По его словам, российская сторона обязательно будет работать вместе с белорусской по целому ряду направлений, связанных с кооперацией. Белоруссия располагает очень важными компетенциями, в том числе в микроэлектронике.
«Мы с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России», — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что в Москве хотели бы вовлечь в развитие высокотехнологичных сфер партнёров по ЕАЭС. Эти компетенции совместной работы можно и нужно восстанавливать.
Читайте также: Уход некоторых зарубежных компаний из России может быть к лучшему — Путин