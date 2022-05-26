Москва, 26 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия договорились о финансировании проектов в области микроэлектроники. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 26 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

По его словам, российская сторона обязательно будет работать вместе с белорусской по целому ряду направлений, связанных с кооперацией. Белоруссия располагает очень важными компетенциями, в том числе в микроэлектронике.

«Мы с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в Москве хотели бы вовлечь в развитие высокотехнологичных сфер партнёров по ЕАЭС. Эти компетенции совместной работы можно и нужно восстанавливать.

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