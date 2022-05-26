Белград, 26 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Телефонные переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоятся 29 мая в 11 часов дня. Об этом 26 мая сообщил журналистам сам Вучич.

Kremlin.ru Александр Вучич и Влаимир Путин

По словам Вучича, одной из тем переговоров станет долгосрочный газовый контракт между Сербией и российским «Газпромом».

Президент Сербии отметил, что его стране нужно от 380 до 390 млн евро для того, чтобы обеспечить запасы газа для предстоящей зимы.

«Наши мощности могут принять 5 млн кубометров газа в день из подземного хранилища в Банатском Дворе. Мы теперь сделаем с русскими реконструкцию хранилища и увеличим мощности до 6,7 млн кубометров. Если зарезервируем (а мы должны резервировать) мощности в венгерском хранилище, это будет дополнительных пять миллионов. Когда у нас будет 11,7 млн кубометров, если кто-то и отрежет нам газ, мы сможем выжить, потому что это будет 80% наших реальных потребностей», — процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил о планах провести переговоры в Путиным 26 или 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что на эти даты телефонные переговоры двух лидеров не были запланированы, но при этом они могут быть оперативно согласованы.