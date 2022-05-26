Донецк, 26 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Доломитного. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 13:42 зафиксирована атака населённого пункта Доломитное. Украинские войска открыли огонь из миномёта с позиций в Новолуганском. Всего выпущено восемь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку.