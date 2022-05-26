Красноярск, 26 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В условиях аномальной для Красноярского края жары лесные пожарные оперативно обнаруживают и ликвидируют новые очаги возгораний. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

В регионе продолжают усиливать группировку сил и средств для борьбы с возгораниями в лесах. В край дополнительно прибыли ещё 45 авиапожарных. Всего в работах по тушению очагов возгораний ежедневно задействовано до 1300 человек и около 100 единиц спецтехники. В том числе 545 человек — профессиональные авиапожарные федеральной «Авиалесоохраны» и субъектов РФ.

26 мая в крае ликвидировали восемь очагов на площади более 6 тыс. гектаров. Остановлено распространение 12 пожаров на площади 2,5 тыс. га. В минлесхозе заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

Ситуацию осложняет аномальная для края жаркая, сухая и ветреная погода. Осадков практически нет. По словам синоптиков, такой продолжительности высоких температур в мае не фиксировалось за всю историю метеонаблюдений.

Для оперативного обнаружения лесных пожаров используется система видеонаблюдения, учитываются данные космомониторинга, наземного и авиапатрулирования.

В лесах края продолжается усиленное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края действует режим ЧС и особый противопожарный режим.