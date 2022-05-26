Москва, , 15:00 — REGNUM Международное общественное движение «Внуки» провело перфоманс «Чемодан — вокзал- Америка» возле Московской экономической школы (МЭШ). Напомним, ранее директор МЭШ Наталия Каджая приказала школьнику снять футболку с символом «Z», а перед этим у ученика изъяли флаг России без объяснения причин.

«Чемодан, вокзал, Америка» Цитата из видео © «Внуки» Максим Марков

По мнению «Внуков», противники российского флага и спецоперации не должны учить российских детей и руководить учебными заведениями. «Если Наталии Каджая некомфортно жить в России, то, может, ей рассмотреть возможность переезда в Соединённые Штаты Америки?» — говорится в заявлении общественного движения.

Акция «Чемодан, вокзал, Америка» Цитата из видео © «Внуки» Максим Марков

Участники перформанса передали дорожный чемодан с надписью «Чемодан — вокзал — Америка», а также развернули флаги России и повязали георгиевские ленточки. В завершение акции продекламировали стихи, посвящённые участникам спецоперации и битве за Мариуполь.

Председатель МОО «Внуки» Татьяна Поп прокомментировала скандал в МЭШ: «Этой акцией мы хотели привлечь внимание к проблеме патриотического воспитания в школах. Особенно, в частных. Там давно пора наводить порядок. Мы не хотим, чтобы в России воспитывали детей, ориентированных на западные ценности, презирающих свою страну. Пришло время серьезно заняться нашими детьми!».