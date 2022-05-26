«Внуки» вручили главе МЭШ чемодан с надписью «Чемодан — вокзал — Америка»
Москва, 26 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Международное общественное движение «Внуки» провело перфоманс «Чемодан — вокзал- Америка» возле Московской экономической школы (МЭШ). Напомним, ранее директор МЭШ Наталия Каджая приказала школьнику снять футболку с символом «Z», а перед этим у ученика изъяли флаг России без объяснения причин.
По мнению «Внуков», противники российского флага и спецоперации не должны учить российских детей и руководить учебными заведениями. «Если Наталии Каджая некомфортно жить в России, то, может, ей рассмотреть возможность переезда в Соединённые Штаты Америки?» — говорится в заявлении общественного движения.
Участники перформанса передали дорожный чемодан с надписью «Чемодан — вокзал — Америка», а также развернули флаги России и повязали георгиевские ленточки. В завершение акции продекламировали стихи, посвящённые участникам спецоперации и битве за Мариуполь.