Москва, 26 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Проблема в том, что в настоящий момент на цены влияет так много сильных факторов, постоянно динамически изменяющихся, что сложно понять, о чем свидетельствуют наблюдаемые темпы инфляции в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефляция

«Сначала наблюдался панический рост цен на фоне обвала рубля по отношению к основным валютам, потом была резко ужесточена монетарная политика и режим операций с валютами, что резко сократило спрос, затем рубль начал интенсивно укрепляться.

Так что сейчас сложно судить, что отражает зафиксированная дефляция — реальное охлаждение экономики, образование у покупателей избыточных запасов в период паники, укрепление рубля или просто стабилизацию ситуации.

Но ЦБ уже пошел на третье подряд снижение ставки, причем опять на три процентных пункта. К тому же два из трех снижений были внеочередными, то есть всего за полтора месяца ставка была снижена почти вдвое, на 9 процентных пунктов.

Причем, как известно, в реальных ценах изменения ставки отражаются с большим лагом. То есть определить, чем вызвана зафиксированная на прошлой неделе дефляция — повышением ставки до 20% в начале марта или другими причинами, сложно.

Бизнесу сложно работать в такой нестабильной среде, а регулятор предпринимает всё больше резких мер.

Рубль сейчас краткосрочно дорожает после снижения ставки, но это не значит, что он снова не начнет укрепляться из-за превышения спроса над предложением.

И что тогда? На очередном заседании ставку ещё снизят, при том, что она уже и так является отрицательной?

На мой взгляд, сейчас стабильность финансовой системы важнее, чем попадание в целевые показатели по инфляции. И лучше позволить системе самой прийти в равновесие, чем расшатывать ее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая снизились в среднем на 0,02% после роста на 0,05% в предыдущую неделю.

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