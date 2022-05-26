Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербург направил запрос в ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» на выделение 6,6 млрд рублей для строительства второго канализационного коллектора. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе городского правительства.

Канализационный коллектор

Смольный планирует получить более шести млрд рублей для возведения второй нитки главного коллектора на севере Петербурга. Сообщается, что общая стоимость проекта составляет 9,5 млрд рублей. Почти треть средств поступит из ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов в марте 2022 года уже отмечал значимость строительства этого объекта. Возведение второй нитки необходимо для использования в период реконструкции основного коллектора, который находится в эксплуатации уже более 30 лет.