Ракка, Сирия, 26 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Правительство курдской автономии восточной Сирии — Сирийский демократический совет (СДС) — призвало мировое сообщество защитить мирных жителей от агрессии со стороны Турции. Об этом 26 мая сообщает ANHA.

Kurdishstruggle Курды

В СДС уверены, что турецкие власти используют борьбу с терроризмом как предлог для оккупации сирийской территории. В СДС также считают, что турецкие власти стремятся заселить районы северной Сирии представителями арабских племён, которые вытеснят коренное курдское население.

«Турецкая угроза направлена против суверенитета Сирии и подвергает сирийские территории дальнейшей оккупации, а также угрожает сирийской социальной структуре. Мы считаем, что усилия по расселению сирийцев в районах, где они ранее не проживали, направлены на изменение демографической ситуации в регионе и вытеснение сыновей курдского нации с их земли», — цитирует ANHA заявление Сирийского демократического совета.