* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 26 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала Ага Назари, офицера полиции при предыдущем правительстве Афганистана, в его доме в городе Талукан, и увезла его в неизвестном направлении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

Причина его ареста неизвестна. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали бывшего начальника полиции Тахара, о чём пока не сообщается.