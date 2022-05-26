Москва, , 14:29 — REGNUM Нарушение устоявшихся норм в международной торговле не приводит ни к чему хорошему. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает», — сказал Путин.

По его словам, «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», а особенно тех, кто «занимается этим неблаговидным делом».