Москва, 26 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Диалог по переходу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с системы SWIFT на собственные решения нужно ускорить. Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчётных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге разрабатывают систему банковских платежей в качестве замены для SWIFT. В отличие от зарубежной, отечественная система будет децентрализованной.

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