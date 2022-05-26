Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:06 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отклонил предложение войти в руководство российского энергетического гиганта «Газпром», что осложнило положение газового лобби Германии, которое стремится сохранить поставки из России, сообщает 26 мая Reuters.

Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года Kremlin.ru

Шредер сыграл решающую роль в установлении энергетических связей между Германией и Россией и защищал их на протяжении двух десятилетий.

Ранее после шквала критики в адрес Шредера российская государственная нефтяная компания «Роснефть» заявила, что он уходит из ее совета директоров.

Это ознаменовало конец противоречивой карьеры, в ходе которой Шредер завязал дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В феврале 2022 года Путин подчеркнул важность Шредера как гаранта дешевого и стабильного газового потока. «Пусть немецкий гражданин откроет бумажник и скажет, готов ли он платить в 3−5 раз больше за электроэнергию, за газоснабжение и тепло», — сказал Путин журналистам и добавил, что если немецким потребителям не хочется этого делать, то им следует поблагодарить господина Шредера.

Но хотя уход Шредера из поля зрения общества знаменует конец его карьеры, энергетическое лобби Германии и пророссийские голоса в других странах не умолкают.

«Политика Германии в отношении России имеет очень глубокие исторические корни, — говорит один из главных экономических экспертов правительства Германии Вероника Гримм. — Если он [Шредер] уйдет со своих постов в российских компаниях, это мало что изменит. Зависимость от российского газа сохранится».

«Хотя никто не осмеливается сказать об этом, в некоторых кругах между строк читается надежда, что отношения с Россией могут вернуться в нормальное русло», — утверждает она.

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