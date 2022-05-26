Москва, 26 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. К лучшему может оказаться уход с российского рынка некоторых зарубежных компаний, так как их нищи будут заняты отечественными предприятиями. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе первого Евразийского экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу. Мы займём их ниши», — сказал Путин.

Также президент РФ отметил, что на данный момент российские бизнес и производство доросли до такого уровня, когда они благополучно сядут на подготовленную западными компаниями почву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей от всех бед и потому Россия будет заниматься не только им, но и развитием собственных промышленности и технологий.