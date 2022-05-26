Вашингтон, 26 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет в Афганистане в текущем году столкнулись с самыми тяжёлыми формами недоедания. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганские дети

В 2021 году эта цифра не достигала миллиона; но, по данным ЮНИСЕФ, она почти вдвое превышает количество недоедающих детей в 2018 году.

Милани Гловин, директор ЮНИСЕФ по питанию в Афганистане, сообщила Associated Press, что цифра в 1,1 миллиона детей исходит из оценочной деятельности организации, начатой прошлой осенью.

По словам Мохаммада Агойо, представителя ЮНИСЕФ в Афганистане, число недоедающих детей, поступающих в больницы, растёт с каждым днём.

ЮНИСЕФ заявляет, что тяжёлая форма недоедания ведёт к смерти, так как питательная среда ребёнка настолько истощена, что иммунная система даёт сбой.

ЮНИСЕФ называет засуху и растущую бедность основными причинами отсутствия продовольственной безопасности в стране, что затруднило детям доступ к продуктам питания, чистой питьевой воде и медицинскому обслуживанию.