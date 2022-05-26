Москва, , 14:26 — REGNUM Импортозамещение не решит всех проблем экономики. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и медицина © ИА REGNUM

«Импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», — сказал Путин.

Он не исключил, что процедура импортозамещения будет происходить с переменным успехом, однако страна от этого станет лишь сильнее.