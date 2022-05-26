Краснодар, 26 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Строительство самой большой школы в Южном федеральном округе завершено в Краснодаре, сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев 26 мая.

Телеграм-канал Вениамина Кондратьева Новая школа в Краснодаре

«Получилась красивая, большая и современная школа. Помимо классных комнат и кабинетов есть три спортзала, тренажерный и актовый залы, столовая», — написал губернатор.

Школа построена на улице Конгрессной, в районе Западного обхода, в активно развивающейся части кубанской столицы, и рассчитана на 1875 мест. Планируется, что она позволит полностью решить вопрос с обеспечением учебными местами для этого района. Первых учеников она примет 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре в апреле 2022 года завершено строительство школы на 1550 мест. В ближайшее время строительство школы на 550 мест стартует в Горячем Ключе.