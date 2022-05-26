Москва, , 14:25 — REGNUM Даже в пандемийные годы число уголовных дел в отношении предпринимателей росло. Об этом 26 мая заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борис Титов Kremlin.ru

«Из тех факторов, которые пока не удалось решить — это, конечно, на первом месте у нас уголовные преследования бизнеса», — заявил Титов.

«К сожалению, даже, в общем, пандемийный 2020 год мы всё равно нарастили количество уголовных дел, которые были возбуждены — почти на 25%. Это по всем экономическим статьям и по 159, мошенничество. И даже в 2021 году ещё на 77% увеличилось», — указал он.

По его словам, количество дел, переданных в суд начало немного снижаться (на 15%), но проблем сохраняется.

«Многие вещи делаются. Прокуратура в этом смысле очень нам помогает. Мы прорабатываем каждый отдельный случай», — подчеркнул Титов.