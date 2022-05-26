Бишкек, 26 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) возникают проблемы, как и в других организациях, что вполне естественно. Об этом 26 мая заявил на заседании ЕАЭС в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

Он отметил, что в каждом государстве по-разному видят свои интересны, а потому трения неизбежны. Токаев заявил, что иногда нужно пойти на компромисс ради общего дела.

Казахстанский лидер призвал «не драматизировать» трудности, а также указал на то, что ЕАЭС продемонстрировал эффективность, «в том числе в сложнейших геополитических условиях».

«Казахстан был, является и будет сторонником евразийской интеграции на деловой основе», — заявил Токаев.