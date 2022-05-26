Москва, 26 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Оценки вице-премьера РФ Александра Новака по поводу объёмов добычи нефти выглядят оптимистичнее прогнозов правительства, по которым в базовом варианте предполагается сокращение добычи на 9,3%, а в консервативном — на 17,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Вероятно, эта его оценка произведена на базе данных о ситуации на текущий момент и тех соглашениях, которые заключаются сейчас.

В частности, Европа пока наращивает покупки российской нефти, опасаясь, что в дальнейшем будет введено эмбарго, увеличили закупки Китай и Индия.

Но сокращение добычи отнюдь не означает снижения доходов России. Во-первых, цены сейчас значительно выше, чем большую часть прошлого года.

Да, российская нефть сейчас продается с дисконтом по отношению к североморской, но уровень цен всё равно высок.

Во-вторых, сокращена может быть добыча нефти на месторождениях с высокой себестоимостью, то есть общая рентабельность нефтедобычи даже возрастет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объём добытой нефти в 2022 году в России составит 480 — 500 млн тонн.

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