Джакарта, , 14:23 — REGNUM Индонезия, Филиппины и Япония проводят совместную учебную программу по борьбе с разливами нефти в море, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Изначально учения были проведены с целью проверки и оценки возможностей Индонезии и Филиппин в борьбе с разливом нефти, особенно в территориальных водах Индонезии и Филиппин», — заявил начальник отдела морской и береговой охраны Индонезии.

В 2019 году, региональные совместные учения Marpolex проводились в порту Давао (Филиппины).

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии баржа с контейнерами, которая почти затонула в водах провинции островов Риау, была эвакуирована.

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