Курск, , 14:20 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

26 мая выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 882 пациента, в том числе 97 — за последние сутки.

Всего скончались 2480 человек. Подтвержден один новый летальный случай.