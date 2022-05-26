В Курской области за сутки госпитализированы 33 ковид-пациента
Курск, 26 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Belzdrav.ru
Вакцинация от коронавируса
26 мая выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом.
Выписаны после выздоровления 114 тыс. 882 пациента, в том числе 97 — за последние сутки.
Всего скончались 2480 человек. Подтвержден один новый летальный случай.