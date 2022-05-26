Москва, 26 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия не стремится быть отрезанной от технологических преимуществ развитых экономик.

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