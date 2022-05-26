Киев, , 14:19 — REGNUM У Киева есть способ давления на Будапешт, который не желает отказываться от российского газа. Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Газопровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба», — указала Зеркаль.

Она напомнила, что в Венгрию идёт отдельная нитка нефтепровода «Дружба», с которой может «что-то произойти».

«И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [нефтепроводом] что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента», — цитирует РИА Новости советника.

По её словам, только руководство Украины может решать хочет ли Киев говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу», или Украина «ещё не готова к этому».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что без поставок нефти из России власти Венгрии не могут гарантировать бесперебойного функционирования экономики страны. Он подчеркнул, что 65% российской нефти Венгрия получает через трубопровод «Дружба». Он подчеркнул, что в распоряжении страны нет другого маршрута, который мог бы поставить Венгрии нужный объём нефти.

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Также руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляс, Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из России.

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