Москва, 26 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Тема пошлин поднята в Еврокомиссии как некий компромиссный вариант, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

«Поскольку согласовать эмбарго на российские энергоносители уже долго не получается, и из-за этого тормозится весь процесс принятия 6 пакета санкций, из-за чего ситуация уже начинает выглядеть комично, сторонники антироссийского курса пытаются сохранить лицо.

Якобы, введение пошлин позволит наказать Россию, но так, чтобы сами страны ЕС не выглядели пострадавшей стороной, получив доходы в виде пошлин.

Но дело в том, что пошлины придется оплатить тем, кто ввозит товар в страну — то есть импортерам. И это никак не повлияет на цену, за которую будут куплены российские энергоносители.

Правда, с учетом того, что из других стран поставки будут идти без пошлин, их продукция станет более конкурентоспособной, но дешевле она от этого не станет. И в итоге цены для потребителей всё равно вырастут.

Правда, решения о пошлинах страны смогут принимать индивидуально, так что, вероятно, вводить они их не станут, чтобы не вредить своей экономике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз получит больше выгоды от введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго, считает депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица.

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