Ставрополь, 26 мая 2022, 14:16 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выдвинул инициативу разработки программы «Лермонтовская карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Такая программа поможет студентам России побывать на Кавказских Минеральных Водах, считает губернатор.
Губернатор дал поручение министерству туризма и управлению молодежной политики правительства края разработать программу льготного посещения студентами РФ курортов Кавминвод. Её должны представить до 1 августа. В программе дожны быть предусмотрены логистическая составляющая, проживание, досуг.