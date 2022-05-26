Ставрополь, , 14:16 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выдвинул инициативу разработки программы «Лермонтовская карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Такая программа поможет студентам России побывать на Кавказских Минеральных Водах, считает губернатор.

Символ Кавминвод АО Кавказ. РФ

«Каждый студент России хотя бы один раз за время учебы должен иметь возможность посетить курорты Кавказских Минеральных Вод», — заявил Владимиров 26 мая в ходе выступления с ежегодным посланием перед депутатами Ставрополья.

Губернатор дал поручение министерству туризма и управлению молодежной политики правительства края разработать программу льготного посещения студентами РФ курортов Кавминвод. Её должны представить до 1 августа. В программе дожны быть предусмотрены логистическая составляющая, проживание, досуг.