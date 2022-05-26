Казань, 26 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В сфере жилищно-коммунального хозяйства Татарии в течение отопительного периода 2021–2022 годов произошла 2741 авария. Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов республики подвел премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Отопительный сезон

Всего к отопительному сезону в регионе подготовили 17 476 многоквартирных домов, 3146 котельных, 3333 объекта образования, 2013 объектов здравоохранения, 1962 объекта культуры, 311 объектов спорта и молодежи, 175 объектов соцзащиты.

От жителей республики в Госжилинспекцию за отопительный период поступило 1016 жалоб на некачественное предоставление услуг по теплоснабжению. Песошин поручил усилить контроль за подготовкой к предстоящему сезону.

«Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать таких серьезных аварий, которые в этом отопительном периоде были в городах Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма», — отметил он.

По словам премьер-министра, в республике с 2015 года снижается совокупная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы. Общая просроченная задолженность составляет 360 млн рублей, из них 296 млн рублей — за газ, 64 млн рублей — за электроэнергию.

По данным минстроя РТ, отопительный сезон в Татарии составил 261 день (с сентября 2021 года по май 2022 года).

ИА REGNUM напоминает, в отопительный сезон 2020–2021 года в Татарии произошло 1556 инцидентов и аварий, наибольшее количество которых возникло в сфере водоснабжения.

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