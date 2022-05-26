Москва, 26 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Импортозамещение не является панацеей от всех бед и потому Россия будет заниматься не только им, но и развитием собственных промышленности и технологий. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе первого Евразийского экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что, вероятно, это будет получаться с переменным успехом, однако в результате России точно будет сильнее и в особенности в области высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нарастили долю расчётов в национальных валютах до 75%.