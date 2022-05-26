Москва, , 14:14 — REGNUM В России наметилась тенденция на улучшение отношения бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе. Об этом 26 мая заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борис Титов Kremlin.ru

«Немного начало улучшаться отношение бизнеса и к судебной системе, и к правоохранительным органам», — заявил Титов.

«Нельзя сказать, что это сплошной позитив пока. Но тем не менее, тенденция наметилась. Поэтому чуть-чуть стало легче», — указал он.