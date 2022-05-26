Москва, 26 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. России не удалось сделать всё запланированное за минувшие годы в области импортозамещения, но это было невозможно по умолчанию. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», — сказал Путин.

По его словам, в данном направлении страна будет двигаться и в дальнейшем: «Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться».