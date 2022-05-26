Белград, 26 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 31 мая примет присягу перед депутатами парламента и вступит в должность президента на второй срок. Об этом 26 мая сообщил сербский телеканал РТС со ссылкой на источник в парламенте Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич 3 апреля выиграл президентские выборы в Сербии, получив 58,59% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, что первый президентский срок Вучича начался 31 мая 2017 года.