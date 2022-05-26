Москва, , 14:11 — REGNUM Регуляторная гильотина на треть сократила количество требований для бизнеса. Об этом 26 мая заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борис Титов Kremlin.ru

«Количество проверок за это время в три раза уменьшилось. Штрафы уменьшились в шесть раз. Гильотина, которая работала по отрезанию требований — 33% отрезала. То есть сегодня стало нормативных требований значительно меньше бизнесу. Поэтому это является очень позитивным фактором», — заявил Титов.