Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила прощения у своей матери Крис Дженнер и сестёр за поведение её бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 26 мая пишет BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает СМИ, Кардашьян обсудила с семьёй то, как Уэст обращался с ней и её родными. В 2020 году рэпер публично называл свою жену и её мать «сторонниками превосходства белой расы», а также дал Крис Дженнер прозвище «Крис Чен Ын» — после этого Ким Кардашьян впервые рассказала поклонникам о том, что у Уэста диагностировано биполярное расстройство.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В марте 2022 года суд признал её незамужней женщиной.