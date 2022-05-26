Сана, 26 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Бывший сотрудник посольства США в Йемене умер в тюрьме йеменских повстанцев-хуситов в Сане. Об этом 26 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Rod Waddington Йемен

По данным журналистов, уроженец Йемена Абдул Рахман аль-Аджми был задержан хуситами два месяца назад и помещён в тюрьму города Сана. Причины задержания и обстоятельства смерти аль-Аджми не сообщаются.

В Госдепартаменте США прокомментировали инцидент, выразив соболезнования семье скончавшегося. В Госдепартаменте также сообщили, что ряд других сотрудников американского посольства находятся в заключении и призвали к их немедленному освобождению.

«Соединенные Штаты глубоко опечалены известием о смерти Абдула Хамида аль-Аджми, одного из наших бывших сотрудников посольства США в Йемене, который скончался в заключении хуситов. Соединенные Штаты не прекратят предпринимать дипломатические усилия по освобождению наших сотрудников в Сане», — цитируют СМИ заявление Госдепа.