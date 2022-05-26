Москва, 26 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Четыре добровольческих казачьих отряда, находящиеся в ведении Минобороны России, выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В районах боевых действий находятся казачьи подразделения «Дон», «Кубань», «Таврида» и «Ермак».

skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

Первым пересёк российско-украинскую границу добровольческий казачий отряд «Дон», сформированный в марте 2022 года. Казаки прибыли для выполнения задач под Мариуполем, затем были передислоцированы на Изюмское направление. Казаки участвовали в освобождении населённых пунктов Заводы и Великая Камышиваха Харьковской области.

В апреле в район боевых действий отправился отряд «Таврида». Казаки выполняют боевые задачи на Донецком направлении.

Отряд «Кубань» был сформирован за десять дней и вышел в зону боевых действий в мае. Сегодня казаки-добровольцы выполняют поставленные задачи в направлении Изюма (Лисичанска). В район боевых действий в мае отправился и отряд «Ермак», вышедший на Луганское направление.

С первых дней проведения специальной военной операции на Украине на Луганском направлении выполняет боевые задачи 6-й отдельный гвардейский казачий полк имени Матвея Платова. Он входит в состав Народной милиции ЛНР.