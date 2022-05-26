Москва, 26 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нарастили долю расчётов в национальных валютах до 75%. Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Евразийского экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Путина, доля расчётов в национальных валютах в ЕАЭС уже достигла 75%. Однако государства участники союза будут наращивать этот показатель, заявил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию невозможно выдавить из мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.