Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Заявка правительства Санкт-Петербурга на выделение 8 млрд рублей на строительство двух линий метрополитена одобрена на федеральном уровне. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ поддержал обращение властей Петербурга о выделении средств в рамках инфраструктурных кредитов.

Эти деньги пойдут на строительство Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» (6,3 млрд рублей) и продление Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии — от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» (1,7 млрд рублей).

«Строительство этих веток неоднократно переносилось. Жители нуждаются в новых станциях. Реализация проектов по строительству метрополитена снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть, улучшит экологическую обстановку. Значительно увеличится доля петербуржцев, проживающих в пешеходной доступности от станций метро», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербург ранее уже получал средства от комиссии на строительство двух автотранспортных развязок и обновление подвижного состава «Горэлектротранса».

Всего по соглашению с Минфином в 2022 году Петербург должен получить 9 млрд 669 млн рублей средств инвестиционного бюджетного кредита.

Напомним, что, по планам правительства Петербурга, к 2030 году в городе должна появиться 21 новая станция метрополитена. К 2045 году планируют запустить кольцевую линию.