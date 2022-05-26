Анкара, 26 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Турция пока не планирует принимать решение об отказе от поставок российского природного газа. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает 26 мая газета Sabah.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Он отметил, что министры энергетики Турции и Израиля будут обсуждать энергетический вопрос. Согласно позиции Анкары, если у Израиля будет достаточно объёмов газа для экспорта в Европу, то Турция станет единственным экономическим маршрутом, позволяющим это осуществить.

«У нас, у Турции, нет проблем, и пока что нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности», — сказал Чавушоглу.

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