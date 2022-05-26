Новосибирск, 26 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Новосибирске строители приступили к последнему перед заливкой льда этапу подготовки технологической плиты для главной арены нового ледового дворца спорта — заливки бетона. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

По официальным данным, на финишной прямой находится остекление отдельно стоящих зданий входных групп, монтаж кабин лифтов.

Отмечается, что не позднее 1 июля будет залит лёд и в ноябре арена будет готова встретить первых хоккеистов.