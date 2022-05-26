Москва, 26 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Снижение объемов добычи нефти в России вызвано необходимостью перестройки нефтяных потоков на Восток в условиях введенных Западом санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«С весны 2022 года Россия постепенно наращивала производство нефти в соответствии с планом ее добычи и выполнения соглашения со странами ОПЕК+.

В марте против России были введены западные санкции в ответ на военную операцию на Украине. В частности, США и Великобритания, Канада ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В настоящее время страны ЕС также предусматривают введение эмбарго на поставки российской нефти, однако не могут это сделать из-за позиции Венгрии, которая целиком зависит от российских поставок энергоносителей.

Тем не менее, Еврокомиссией принят план по постепенному снижению поставок нефти в Евросоюз. У России нечего не остается в этой ситуации как развернуть нефтяные реки на Восток. Ежегодные потребности Китая составляют 500 млн тонн.

Россия поставляет в Поднебесную 70 млн тонн ежегодно. Индия также проявляет интерес к поставкам нефти. Однако для увеличения поставок в страны АТР необходимо развивать инфраструктуру: прокладывать новые трубопроводы, расширять флот танкеров для ее перевозки.

Быстро эти проблемы не решить. Возможно накопление добытой нефти в условиях переориентации поставок. НПЗ России забиты мазутом от переработки нефти и падения спроса.

Снижается потребность в продуктах переработки нефти — оптовая цена на бензин Аи-92 снизилась до 37 тыс. рублей за тонну, однако снижения цен на АЗС пока не видно.

Кроме того, в России в отличие от Евросоюза и США отсутствуют подземные хранилища для стратегических запасов нефти. Их также надо строить. Пользуясь сложившейся ситуацией покупатели из Китая, Индии и других стран АТР требуют дисконта при заключении сделок.

В настоящее время российская нефть продается с дисконтом до 30% от стоимости нефти марки Brent. Кроме того, имеются проблемы в оформлении аккредитивов, страхового покрытия.

Перспективное направление в этой связи переход на расчеты в национальных валютах. Оно также успешно продвигается. По вышеуказанным обстоятельствам Россия вынуждена снижать добычу нефти.

Однако возможное, по словам министра финансов Антона Силуанова , снижение нефтедобычи на 17% в 2022 году мы не ожидаем. Принимаемыми оперативными мерами оно может составить существенно меньшую величину — до 5-8% годовых.

Добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году ожидается на уровне 500 млн тонн», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал снижение объёмов добычи нефти в России на 5-8%.

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