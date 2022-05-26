Москва, 26 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вакханалией ситуацию с осквернениями российских памятников за рубежом.

Ulgov.ru Памятник Советскому Солдату

«МИД работает ежедневедно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, российским дипломатам приходится «очень непросто», но они «все равно прикладывают максимум усилий, чтобы противодействовать осквернению памятников.